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19:03 10.12.2020

В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

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В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

Главы государств и правительств стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендацию по взаимному признанию результатов тестов на коронавирус и скоординированному подходу к сертификатам о вакцинации.

"Он (Евросовет) соглашается с необходимостью расширения обмена опытом и планами на будущее. Основываясь на работе, проделанной за последние недели, он предлагает (Евро)комиссии представить Совету (ЕС) предложение рекомендации по общему порядку быстрых тестов на антигены и взаимному признанию результатов тестов. Также следует разработать скоординированный подход к сертификатам о вакцинации", - отмечается в документе.

Европейские лидеры, которые начали в четверг свой саммит в Брюсселе с обсуждения ситуации с пандемией COVID-19, признали, что эпидемиологическая ситуация в ЕС по-прежнему вызывает беспокойство, несмотря на положительные объявления о разработке эффективных вакцин.

"Поэтому мы должны продолжать наши усилия по противодействию распространению вируса с целью предотвращения новых волн инфекций", - говорится в принятых заключениях Европейского совета по данному разделу повестки саммита.

Евросовет, в частности, обязался укреплять координацию усилий на уровне ЕС "при подготовке к постепенной отмене ограничений и возвращению к нормальному режиму передвижения, в том числе для трансграничного туризма, когда позволит санитарная ситуация".

Европейский совет подчеркнул "важность подготовки к своевременному внедрению и распространению вакцин, включая разработку национальных стратегий вакцинации, чтобы обеспечить своевременное и скоординированное предоставление вакцин населению ЕС".

"Важно предоставлять четкую фактическую информацию о вакцинах и противодействовать дезинформации", - сказано в заключениях.

В них указывается, что "вакцинация должна рассматриваться как глобальное общественное благо".

В целях более эффективного прогнозирования потенциальных будущих пандемий и борьбы с ними ЕС намерен продвигать способы укрепления международного сотрудничества, в том числе посредством возможного международного договора о пандемиях в рамках Всемирной организации здравоохранения.

Теги: #ес #тест #коронавирус
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