События

18:53 10.12.2020

США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

1 мин читать
США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США.

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Эти компании, отмечает Минфин США, "предоставляют финансирование" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. По версии американского министерства, моторизованный полк "Кадыровцы", "выполняя распоряжения Кадырова", продолжает нарушать права человека, в частности, отмечается "похищение людей, издевательства, убийство членов сообщества ЛГБТИ в Чеченской Республике". "Кадыровцев" обвиняют в исполнении внесудебных казней и прочих нарушениях, в том числе "задержании журналистов и активистов".

Кроме того, под санкции подпали пять человек, которые, отмечает Минфин США, являются участниками "сети Кадырова". Среди них - заместитель премьер-министра Чечни Вакхит Усмаев, который "действовал или намеревался действовать прямо или косвенно для или от лица Кадырова".

Санкции вводятся в рамках глобального "Акта Магнитского", принятого в США в 2016 году. Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных структур и граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Теги: #сша #санкции_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 10.12.2020
Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

06:55 10.12.2020
Сенат США проголосовал против резолюций, блокирующих продажу оружия ОАЭ на $23 млрд

Сенат США проголосовал против резолюций, блокирующих продажу оружия ОАЭ на $23 млрд

05:19 10.12.2020
Байден предложит кандидатуру Кэтрин Тай на пост торгового представителя США – СМИ

Байден предложит кандидатуру Кэтрин Тай на пост торгового представителя США – СМИ

22:48 09.12.2020
Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США - вице-президент Пенс

Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США - вице-президент Пенс

21:01 09.12.2020
YouTube будет удалять контент с утверждениями о фальсификации выборов в США

YouTube будет удалять контент с утверждениями о фальсификации выборов в США

09:40 09.12.2020
Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

08:49 09.12.2020
Китай к середине века сможет победить США в вооруженном конфликте - американский военачальник

Китай к середине века сможет победить США в вооруженном конфликте - американский военачальник

08:24 09.12.2020
Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

Лидеры демократов в Конгрессе США считают неприемлемым предложение Белого дома по стимулированию экономики

07:08 09.12.2020
Республиканцы заблокировали резолюцию с признанием Байдена победителем президентских выборов

Республиканцы заблокировали резолюцию с признанием Байдена победителем президентских выборов

03:22 09.12.2020
Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

Правительство обновило перечень сырьевых товаров для контроля по принципу "вытянутой руки"

Украинская сторона не оставляет надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года - Резников

Правоохранители задержали членов ОПГ, занимавшихся похищениями людей и вымогательством у предпринимателей

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

При инциденте на финляндской АЭС зафиксирован повышенный уровень радиации на станции, признали в Центре ядерной безопасности страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА