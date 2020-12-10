США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США.

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

Эти компании, отмечает Минфин США, "предоставляют финансирование" главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. По версии американского министерства, моторизованный полк "Кадыровцы", "выполняя распоряжения Кадырова", продолжает нарушать права человека, в частности, отмечается "похищение людей, издевательства, убийство членов сообщества ЛГБТИ в Чеченской Республике". "Кадыровцев" обвиняют в исполнении внесудебных казней и прочих нарушениях, в том числе "задержании журналистов и активистов".

Кроме того, под санкции подпали пять человек, которые, отмечает Минфин США, являются участниками "сети Кадырова". Среди них - заместитель премьер-министра Чечни Вакхит Усмаев, который "действовал или намеревался действовать прямо или косвенно для или от лица Кадырова".

Санкции вводятся в рамках глобального "Акта Магнитского", принятого в США в 2016 году. Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных структур и граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.