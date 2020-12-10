События

18:51 10.12.2020

Правоохранители задержали членов ОПГ, занимавшихся похищениями людей и вымогательством у предпринимателей

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Правоохранители задержали членов ОПГ, занимавшихся похищениями людей и вымогательством у предпринимателей

Пять членов организованной группы разоблачены и задержаны по фактам незаконного лишения свободы и похищения людей, а также вымогательства, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, на территории Киева, Киевской области, Одессы и в других регионах Украины в течение 2020 года действовала преступная организация, в состав которой входило несколько организованных групп, образованных в основном из выходцев из кавказского региона. Ее участники занимались вымогательством денежных средств и имущества от предпринимателей и других граждан. Также они за вознаграждение заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или гражданско-правовые обязательства в интересах заказчиков. Кроме этого они незаконно лишали свободы и похищали людей.

Преступная организация характеризовалась четкой иерархией, конкретным распределением ролей и функций каждого соисполнителя, отмечается в сообщении.

Правоохранители провели более 50 обысков по месту жительства задержанных и в транспортных средствах, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, долговые расписки, использовавшиеся для совершения преступлений транспортные средства.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

В то же время Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в результате проведения трех этапов полицейской спецоперации были задержаны лидер группы и девять участников, ещё двое объявлены в розыск. Всего, по данным правоохранителей, в состав группы входили 12 человек.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершения определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Суммы, которые вымогали, колебались от 20 000 грн до 800 000 долларов США. Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием", - сообщают в МВД.

Отмечается, что четыре человека были принудительно выдворены за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

Следствие продолжается.

Теги: #опг #правоохранители #похитители
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