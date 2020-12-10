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18:40 10.12.2020

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

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Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Нидерландские власти в четверг приняли решение выслать двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, сообщила Общая служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

"Недавно AIVD сорвала секретную операцию сотрудника Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. Сотрудник разведки, который работал в российском посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией, был вовлечен в шпионскую деятельность в сфере науки и технологий", - говорится в заявлении службы.

"Второй сотрудник СВР России, который также работал в российском посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией, выступал помощником", - сообщает AIVD.

МВД страны объявило обоих дипломатов "персона нон грата".

"Ввиду этого им более не разрешено работать в качестве дипломатов в Нидерландах, они должны будут немедленно покинуть страну", - заявляет разведывательная служба.

Уточняется, что первый дипломат "контактировал с лицами, у которых был доступ к секретной информации и сфере высоких технологий". Более того, некоторые из них "получали вознаграждение" в обмен на информацию.

Теги: #рф #нидерланды #шпионаж #дипломаты
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