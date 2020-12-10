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18:35 10.12.2020

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

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КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

Большая палата Конституционного суда Украины отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 народных депутатов о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров "Об установлении карантина" от 22 июля 2020 года с изменениями в части ограничений предпринимательской деятельности в связи с истечением срока действия постановления.

"Постановлено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - сообщает КС сайте по результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по представлению.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, основанием для отказа в открытии производства в части, которая касается регулирования предпринимательской деятельности, стал тот факт, что положения постановления утратили действие.

По информации собеседника агентства, в постановлении указан срок применения указанных ограничений. Кабмином они продлены не были, поэтому Большая палата КС считает, что указанное положение утратило действие.

Источник указал, что по конституционности других карантинных ограничений, которые указываются авторами представления, производство открыто.

Авторы конституционного представления просили КС открыть производство и признать неконституционными положения постановления Кабмина "О карантине" в части ограничения права на предпринимательскую деятельность, на доступ к медицинской помощи, также оспаривалась легитимность цели ограничения прав и свобод.

Теги: #карантин #конституционный_суд #бизнес
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