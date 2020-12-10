В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

В Марниуполе (Донецкая область) мужчина с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать отделение банка. Он взял в заложники трех сотрудниц и требовал прибытия руководства полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в филиале банка на ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя.

"Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов", - сообщают правоохранители.

На место в течение пяти минут прибыла полиция, начальник областного ГУ Нацполиции Николай Семенишин, спасатели и другие экстренные службы. В ходе развернутой спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназа КОРД, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

"Переговоры с мужчиной начали начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий и командир КОРД с позывным "Майор", которые прибыли на место одними из первых. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно. Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. В результате, было принято решение задерживать его", - указывается в сообщении.

В результате операции злоумышленник был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель г. Торецк. Заложницы были освобождены, нож и подозрительный предмет изъяты. После проверки взрывотехниками было установлено, что взрывоопасных предметов в коробке не было.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Задержанному инкриминируют ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.