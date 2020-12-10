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18:24 10.12.2020

В Минрегионе заявили о необходимости изменений в Конституцию для завершения реформы децентрализации

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В Минрегионе заявили о необходимости изменений в Конституцию для завершения реформы децентрализации

Внесение изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти необходимо для окончательного закрепления результатов и завершения реформы децентрализации, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины (Минрегион) в четверг.

В сообщении отмечается, что для реализации возможностей реформы децентрализации необходимо разграничить полномочия между органами местной власти, для чего нужно изменить законодательство о местном самоуправлении и местных государственных администрациях. В Минрегионе напомнили, что уже подал в Верховную Раду законопроект о местных государственных администрациях, а его положения сейчас обсуждаются представителями экспертной среды.

Кроме того, чтобы сделать работу в органах местного самоуправления престижной, мотивировать служащих и предоставить равный доступ к трудоустройству, необходимо принять новый закон о службе в органах местного самоуправления, подчеркивают в ведомстве.

"Впереди еще много важной работы по закреплению успехов реформы децентрализации и делать ее надо вместе: правительству, местной власти, депутатам, экспертам и партнерам", - отметили в Минрегионе.

Теги: #децентрализация #конституция #минрегион
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