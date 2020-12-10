События

18:06 10.12.2020

Консульство Польши аккредитовало по новым требованиям 10 украинских страховщиков

2 мин читать
Консульство Польши аккредитовало по новым требованиям 10 украинских страховщиков

Переаккредитацию в консульстве Польши в связи со вступлением в силу принятого Сеймом в конце сентября 2020 закона о внесении изменений в закон "Об иностранцах" прошли 10 украинских страховых компаний, сообщила ассоциации "Страховой бизнес" (АСБ).

Право выдачи страховых полисов при получении визы на трудоустройство в Польше получили страховые компании "Омега", "Провидна", "ПЗУ Украина", "Эталон", "Универсальная", "Княжа Виенна Иншуранс Групп", ARX, "Европейское туристическое страхование", "Евроинс Украина", "Гардиан".

Как сообщалось, консульство Польши в середине ноября предупредило украинских страховщиков об изменении требований к аккредитации. "Сегодня многие наши компании уже получили информацию от консульского отдела посольства Польши, что в связи со вступлением в силу изменений в закон "Об иностранцах" необходимо заполнить анкету, чтоб подтвердить наличие всех пунктов дополнительных требований к СК", - сообщал АСБ.

Закон был принят с целью привести в соответствие изменения европейского визового кода в связи со вступлением Польши в программу безвизового въезда из США.

Данным законом введены более жесткие требования к полисам медицинского страхования иностранцев и изменения в сфере медицинского страхования путешествий, наличие которого у иностранца является одним из требований для получения национальной визы, а также для въезда на территорию Польши на основании такой визы.

Так, требования к страховым компаниям: наличие круглосуточного колл-центра, который бы принимал информацию о наступлении страхового случая, публикация каждые полгода отчетов о количестве полученных премий от клиентов и сумме выплаченных возмещений. Кроме того, страховые компании, не зарегистрированные на территории стран-членов ЕС, должны заказать проведение аудита у компаний, сертифицированных международным агентством.

Теги: #трудоустройство #страховщики #польша
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 04.12.2020
Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

17:27 03.12.2020
Вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должен обсуждаться с участием украинской общины – УИНП

Вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Польши должен обсуждаться с участием украинской общины – УИНП

10:46 01.12.2020
"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.

"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.

20:57 28.11.2020
У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

16:36 21.11.2020
Премьер Польши просит соотечественников не путешествовать на Рождество

Премьер Польши просит соотечественников не путешествовать на Рождество

18:36 20.11.2020
Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

16:22 20.11.2020
Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

10:35 20.11.2020
Активизация сотрудничества совбезов Украины и Польши в новом формате станет существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства – Данилов

Активизация сотрудничества совбезов Украины и Польши в новом формате станет существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства – Данилов

19:03 19.11.2020
В Польше вновь рекордное количество умерших с COVID-19 за сутки – 637, количество скончавшихся превысило 12тыс

В Польше вновь рекордное количество умерших с COVID-19 за сутки – 637, количество скончавшихся превысило 12тыс

14:23 18.11.2020
В Польше рекордное количество умерших с COVID-19 за сутки - 603

В Польше рекордное количество умерших с COVID-19 за сутки - 603

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель порта "Черноморск" задержан на взятке

В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет – Госпогранслужба

В ЕС подготовят рекомендацию по взаимному признанию тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации

Правительство обновило перечень сырьевых товаров для контроля по принципу "вытянутой руки"

США ввели санкции против 6 компаний из РФ, включая ФК "Ахмат" - документ

Украинская сторона не оставляет надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года - Резников

Правоохранители задержали членов ОПГ, занимавшихся похищениями людей и вымогательством у предпринимателей

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

КС отказал в открытии производства по конституционности постановления о карантине в части предпринимательской деятельности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА