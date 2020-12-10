Консульство Польши аккредитовало по новым требованиям 10 украинских страховщиков

Переаккредитацию в консульстве Польши в связи со вступлением в силу принятого Сеймом в конце сентября 2020 закона о внесении изменений в закон "Об иностранцах" прошли 10 украинских страховых компаний, сообщила ассоциации "Страховой бизнес" (АСБ).

Право выдачи страховых полисов при получении визы на трудоустройство в Польше получили страховые компании "Омега", "Провидна", "ПЗУ Украина", "Эталон", "Универсальная", "Княжа Виенна Иншуранс Групп", ARX, "Европейское туристическое страхование", "Евроинс Украина", "Гардиан".

Как сообщалось, консульство Польши в середине ноября предупредило украинских страховщиков об изменении требований к аккредитации. "Сегодня многие наши компании уже получили информацию от консульского отдела посольства Польши, что в связи со вступлением в силу изменений в закон "Об иностранцах" необходимо заполнить анкету, чтоб подтвердить наличие всех пунктов дополнительных требований к СК", - сообщал АСБ.

Закон был принят с целью привести в соответствие изменения европейского визового кода в связи со вступлением Польши в программу безвизового въезда из США.

Данным законом введены более жесткие требования к полисам медицинского страхования иностранцев и изменения в сфере медицинского страхования путешествий, наличие которого у иностранца является одним из требований для получения национальной визы, а также для въезда на территорию Польши на основании такой визы.

Так, требования к страховым компаниям: наличие круглосуточного колл-центра, который бы принимал информацию о наступлении страхового случая, публикация каждые полгода отчетов о количестве полученных премий от клиентов и сумме выплаченных возмещений. Кроме того, страховые компании, не зарегистрированные на территории стран-членов ЕС, должны заказать проведение аудита у компаний, сертифицированных международным агентством.