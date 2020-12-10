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18:00 10.12.2020

Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток, 10 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Лебединское", - указывается в сообщении.

Ещё два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Марьинки, где российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также из стрелкового оружия были обстреляны позиции ОС в районе Старогнатовки.

Огневые провокации не несли угрозы украинским военнослужащим, поэтому подразделения ОС не открывали огонь в ответ.

Боевых потерь в результате обстрелов нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

 

Теги: #всу #оос
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