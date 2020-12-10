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17:52 10.12.2020

Переданные Данией аппараты ИВЛ прибыли в Украину – Кулеба

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Переданные Данией аппараты ИВЛ прибыли в Украину – Кулеба

50 аппаратов искусственной вентиляции легких, переданные Данией для лечения критически больных пациентов, прибыли в Украину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Как ранее было согласовано с моим датским коллегой и другом Йеппе Кофодом, 50 аппаратов вентиляции легких прибыли из Дании в Украину. Мы глубоко ценим этот акт поддержки и настоящей дружбы Украины и Дании", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

МИД Украины сообщал о предоставлении Данией Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов 10 ноября по итогам онлайн-встречи Кулебы и Кофода.

 

Теги: #кулеба #дания #ивл
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