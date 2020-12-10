Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna Inc. начала вторую часть испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 - с участием подростков, сообщает в четверг The Guardian.

По информации СМИ, первая группа испытуемых уже прошла вакцинацию. В испытаниях принимают подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

Всего в исследовании примут участие 3 тыс. здоровых человек, которым будет вводится две дозы вакцины с интервалом 28 дней. Компания надеется получить результаты до начала школьного 2021 года.

Вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторая доза вводится спустя 28 дней после первой.

1 декабря Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.