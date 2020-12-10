Африка просит ряд стран передать ей излишки вакцин от COVID-19

Некоторые страны накопили чересчур много вакцин от коронавируса COVID-19, и излишками препаратов следует поделиться с африканскими странами, которым, наоборот, вакцин не хватает, заявил директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг.

"Некоторые страны имеют (вакцин - ИФ) в три-четыре, пять раз больше, чем им нужно", -приводят его слова издание The Guardian.

Нкенгасонг сказал, что эти государства могли бы помочь более бедным странам запустить программы по вакцинации населения. Однако он не назвал страны, которые приобрели вакцины в чрезмерных масштабах.

Он отметил, что ООН следует провести специальное заседание, посвященное вопросу честного доступа к вакцинам от COVID-19 и их распределения.

Также Нкенгасонг заявил, что заболеваемость коронавирусом в Африке вновь растет.

"Вторая волна болезни здесь", - резюмировал он.

The Guardian напоминает, что центры по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза работают со Всемирным банком и банком Afreximbank с целью собрать средства для распределения вакцин среди африканских стран. В минувшем октябре Нкенгасонг заявлял, что Afreximbank готов собрать до $5 млрд на эти цели.

Накануне The Guardian сообщало со ссылкой на данные коалиции организаций, работающих в области прав человека, People's Vaccine Alliance, что девять из десяти жителей 70 бедных стран вряд ли получат вакцину от коронавируса в следующем году, поскольку западные страны уже выкупили большую часть самых многообещающих препаратов.

Развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые перспективные вакцины от коронавируса. Так, 96% вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же, их нужно хранить при очень низкой температуре. Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.

Больше всего доз на душу населения закупила Канада: каждый канадец при желании сможет сделать прививку от коронавируса пять раз.