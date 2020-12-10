События

16:47 10.12.2020

Киевской области ограничено движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

1 мин читать
Киевской области ограничено движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

Служба автомобильных дорог ввела в четверг с 16:00 временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области в связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадении дождя при минусовой температуре.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылку на информацию Укравтодора, также остается ограничение движения в Ровенской области.

Теги: #киевская_область #гсчс #непогода
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:29 10.12.2020
В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

19:01 07.12.2020
Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

03:54 04.12.2020
На Киевщине задержан организатор международного канала торговли людьми

На Киевщине задержан организатор международного канала торговли людьми

20:35 01.12.2020
В Подольском районе Киева в подвале многоэтажки произошел пожар, эвакуированы 10 человек – ГСЧС

В Подольском районе Киева в подвале многоэтажки произошел пожар, эвакуированы 10 человек – ГСЧС

07:57 01.12.2020
В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

14:21 28.11.2020
Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

10:48 28.11.2020
Спасатели локализовали пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове - ГСЧС

15:55 27.11.2020
В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

17:59 26.11.2020
ГСЧС получила уже пятый вертолет Airbus - Super Puma

ГСЧС получила уже пятый вертолет Airbus - Super Puma

16:04 26.11.2020
В Коцюбинском группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии – полиция

В Коцюбинском группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Конституционный суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции

Правоохранители проводят обыски у экс-председателя Одесского облсовета Паращенко

Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой

Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе с начала суток 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Переданные Данией аппараты ИВЛ прибыли в Украину – Кулеба

Конституционный суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции

Moderna приступила ко второй части испытаний вакцины от COVID-19

Африка просит ряд стран передать ей излишки вакцин от COVID-19

Правоохранители проводят обыски у экс-председателя Одесского облсовета Паращенко

SkyUp может высадить пассажира за отказ оставаться в маске течение полета

Мексика остается самой опасной страной для журналистов - исследование

Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой

Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА