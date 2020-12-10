Киевской области ограничено движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

Служба автомобильных дорог ввела в четверг с 16:00 временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области в связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадении дождя при минусовой температуре.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылку на информацию Укравтодора, также остается ограничение движения в Ровенской области.