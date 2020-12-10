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16:27 10.12.2020

SkyUp может высадить пассажира за отказ оставаться в маске течение полета

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SkyUp может высадить пассажира за отказ оставаться в маске течение полета

Авиакомпания SkyUp (Киев) обновила правила поведения на борту в связи с пандемией, а также усилила контроль со стороны членов экипажа за их соблюдением.

"Отныне, среди прочего, невыполнение требования оставаться в маске в течение полета считается нарушением правил поведения на борту. К пассажирам, которые отказываются надеть маску, как и за другие нарушения, авиакомпания имеет право применить соответствующие санкции: от устного замечания до вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, сдачи нарушителя полиции и отказа в авиаперевозках в течение нескольких лет", - отмечается в сообщении авиакомпании в четверг.

В авиакомпании напомнили, что во время полета пассажир берет на себя следующие обязательства:

- соблюдать дисциплину и правила поведения на борту;

- выполнять указания и рекомендации членов экипажа;

- пристегнуть ремни безопасности при включенном табло "пристегнуть ремни";

- оставаться в маске в течение всего полета.

Кроме того, на борту самолета категорически запрещается: выражать неуважение, оскорблять, демонстрировать агрессию или совершать насилие в отношении других пассажиров и экипажа; снимать маску, кроме как во время приема пищи и питья; употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных экипажем на борту, и курить (в том числе электронные сигареты). Также запрещено портить имущество авиакомпании и т.п.

Такие действия ставят под угрозу безопасное выполнение полета и нарушение правил поведения на борту.

"Авиаперевозки - сфера, где безусловным приоритетом является безопасность. Для нас это не только слова. Мы заботимся о том, чтобы ваше путешествие было безопасным и спокойным. Например, ношение маски на борту самолета, как и во всех местах общего пользования, является чрезвычайно важным. Забота о здоровье - это такая же составляющая безопасности полета для вас и окружающих, как и пристегнутый ремень, и соблюдения других правил поведения на борту", - подчеркивают в авикомпании.

В SkyUp отмечают, что это основные причины того, почему авиакомпания будет более жестко реагировать на нарушения правил поведения на борту и ожидает понимания в этом вопросе со стороны пассажиров.

Теги: #маска #skyup #авиакомпания #контроль
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