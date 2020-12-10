События

15:25 10.12.2020

Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой

1 мин читать
Зеленский поздравил всех иудеев с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех евреев с Ханукой.

"Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

В 2020 году Ханука начинается 10 декабря, а заканчивается 18 декабря.

 

Теги: #иудеи #зеленский
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:14 09.12.2020
Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

20:40 09.12.2020
Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже: Украина показала всем, что заинтересована в мире, а РФ блокирует выполнение договоренностей

Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже: Украина показала всем, что заинтересована в мире, а РФ блокирует выполнение договоренностей

18:42 09.12.2020
Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

13:39 09.12.2020
Президент и премьер Украины благодарят ЕС и руководство Еврокомиссии за EUR600 млн макрофинансовой помощи

Президент и премьер Украины благодарят ЕС и руководство Еврокомиссии за EUR600 млн макрофинансовой помощи

11:34 09.12.2020
Зеленский в годовщину встречи лидеров "нормандской четверки": Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем

Зеленский в годовщину встречи лидеров "нормандской четверки": Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем

20:28 07.12.2020
Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

17:14 07.12.2020
Зеленский пригласил президента Литвы посетить Украину

Зеленский пригласил президента Литвы посетить Украину

13:40 07.12.2020
Зеленский считает необходимым возобновление деятельности Совета регионального развития

Зеленский считает необходимым возобновление деятельности Совета регионального развития

13:39 07.12.2020
Зеленский отметил важность подготовки к вакцинированию от Covid-19

Зеленский отметил важность подготовки к вакцинированию от Covid-19

18:16 06.12.2020
Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

Ислямов обжалует приговор так называемого "Верховного суда Крыма" в ЕСПЧ

Суд в четверг продолжил заседание по избранию меру пресечения Януковичу по «делу Майдана» с бесплатным защитником

Ряд украинских компаний и организаций подписали антикоррупционный меморандум Глобального договора ООН в Украине

В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

Мексика остается самой опасной страной для журналистов - исследование

Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

Два лица уведомлены о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра - НАБУ

Судебная система на грани уничтожения из-за постоянного реформирования - Изовитова

В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

Санду официально признана новым президентом Молдавии

Пилот упавшего в Тернопольской области самолета не рассчитал глубокий ров и при снижении зацепил крылом землю - полиция

Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

Ислямов обжалует приговор так называемого "Верховного суда Крыма" в ЕСПЧ

Более 250 тыс. участников боевых действий в Украине получили социальную карточку участника АТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА