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15:13 10.12.2020

Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

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Данилов - за скорейшую разработку стратегии развития ОПК, частью которой должна стать единая позиция по трансформации "Укроборонпрома"

Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, частью которой должна стать единая согласованная позиция по трансформации госконцерна "Укроборонпром", нужно разработать в максимально сжатые сроки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба аппарата СНБО, в ходе межведомственного совещания в четверг, посвященного вопросу трансформации "Укроборонпрома", Данилов отметил, что изменение организации работы ОПК в целом и трансформации концерна в частности - приоритетными задачи, определенные президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данилов напомнил, что задачи по реформированию ОПК, в частности госконцерна, определены четырьмя решениями СНБО (в марте и мае 2016 года, в марте 2019 года и в феврале этого года) и Государственной целевой программой реформирования и развития ОПК на период до 2021 года.

В этом году выполнение соответствующих задач решением СНБО возложено на Кабинет министров, сказал секретарь СНБО.

Участники заседания выразили свое видение путей реформирования Концерна. Среди прочего, отмечалось, что реализация мероприятий по реформированию ГК "Укроборонпром" должна происходить только на основе документов, одобренных президентом страны и СНБО.

Подводя итоги, Данилов отметил, что разработка Стратегии развития ОПК предусмотрена Стратегией национальной безопасности Украины, утвержденной указом президента Украины от 14 сентября 2020 года №392.

"Единая согласованная позиция по трансформации концерна должна стать частью стратегии. Нам надо работать максимально быстро, привлекать к этой работе ученых и представителей частного сектора, профильного парламентского комитета. Это сотрудничество в интересах государства", - сказал Данилов.

Он отметил, что во время трансформации госконцерна необходимо сосредоточить усилия, прежде всего, на обеспечении Вооруженных сил Украины современной высококачественной конкурентоспособной продукцией украинского производства, развитие науки и современных технологий, а также сохранение интеллектуальной собственности, имеющейся в собственности предприятий "Укроборонпрома".

По словам секретаря СНБО, сейчас впервые за достаточно длительное время правительство и госконцерн достигли общего видения относительно путей реформирования "Укроборонпрома".

Теги: #снбо #укроборонпром #данилов
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