Два лица уведомлены о подозрении в попытке подкупа главы Госгеокадастра - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили о подозрении руководителя одного из территориальных управлений Госгеокадастра и посредника, которые пытались подкупить главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, один из задержанных может быть связан с компаниями, предоставляющими Госгеокадастру услуги на работы по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

"Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП предпринимают все необходимое во избежание такого воздействия", - сказано в сообщении.

Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что расследование указанных фактов было начато в сентябре 2020 года по заявлению главы Госгеокадастра Романа Лещенко о предложении предоставления ему неправомерной выгоды.

Как сообщалось со ссылкой на САП, 9 декабря руководитель одного из территориальных управлений Госгеокадастра и его посредник задержаны при передаче взятки главе Госгеокадастра.

Досудебным расследованием установлено, что руководитель главного управления Госгеокадастра одной из областей и его посредник разработали и внедрили противоправную схему выдачи за неправомерную выгоду приказов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, их утверждению и передаче земельных участков в собственность граждан, которые затем должны их предоставить в пользование заинтересованным представителям фермерских хозяйств.

Для беспрепятственной реализации такой схемы и сохранение в силе решений подчиненного указанные лица предложили, а затем передали главе Госгеокадастра двумя частями неправомерную выгоду на общую сумму $51,9 тыс.