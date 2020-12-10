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14:29 10.12.2020

В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

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В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов на период обработки спецтехникой дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации "Укравтодора", 10 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (от 0 °С до - 1° мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время осложнений движения и пробок не наблюдается.

Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5122294687788390

Теги: #укравтодор #гсчс #автотранспорт
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