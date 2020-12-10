Пилот упавшего в Тернопольской области самолета не рассчитал глубокий ров и при снижении зацепил крылом землю - полиция

Правоохранители Тернопольской области устанавливают причины падения пассажирского самолета в с.Золотая Слобода вечером 9 декабря, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Как сообщает полиция Тернопольской области, по предварительной информации, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитывал на неровности и глубокий ров.

"Вероятно, он при снижении зацепил крылом землю и, как результат - самолет начало бросать об землю. На момент несчастья в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили мертвым в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Установлено, что пилот - житель Николаевской области, 1980 года рождения. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.281 ч.3 (нарушения правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщалось, 9 декабря в селе Золотая Слобода в поле около 17:00 упал одномоторный пассажирский одиннадцатиместный самолет малой авиации "АН-2", в результате чего погиб 1 человек (пилот).