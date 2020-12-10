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14:11 10.12.2020

Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

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Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал турецкого коллегу Реджапа Тайипа Эрдогана, который принял приглашение приехать в Баку на парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Я очень рад, что президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган принял мое приглашение (...). В параде принимает участие большая делегация из Турции, турецкие солдаты", - сказал Алиев, выступая на площади Свободы в Баку в четверг.

Алиев отметил, что после начала боевых действий в Нагорном Карабахе "Эрдоган с первых часов поддержал позицию Азербайджана".

Президент Азербайджана подчеркнул, что визит турецкого лидера в Баку на парад демонстрирует "наше единство не только нашим народам, но и всему миру".

Со своей стороны, Эрдоган на параде в Баку заявил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам, и что принятие трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху "не означает, что борьба окончена".

Президент Турции добавил, что "в регионе начнется новая эра", если Армения сможет извлечь урок из вооруженного конфликта в регионе.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Теги: #турция #карабах #азербайджан
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