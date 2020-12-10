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13:42 10.12.2020

Более 250 тыс. участников боевых действий в Украине получили социальную карточку участника АТО

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Более 250 тыс. участников боевых действий в Украине получили социальную карточку участника АТО

254 тыс. участников боевых действий в Украине получили социальную карточку участника АТО, сообщил председатель правления Всеукраинского объединения участников АТО "Українці-Разом" Руслан Руденко.

"Сначала приобщились к этой программе те предприниматели, неравнодушные украинцы, которые с 2014 года все усилия прикладывали для помощи на фронте, далее мы расширили эти границы и начали привлекать национальные сети, за что мы им очень благодарны. Это показало, что программа эффективная, действенная. На сегодня каждый второй участник боевых действий, даже больше половины участников боевых действий, это 254 тыс., получили такие карточки", - сказал Руденко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он добавил, что к программе уже приобщились более 2.5 тыс. предпринимателей, малый и средний бизнес.

"За эти годы эта программа ни много ни мало, но предоставила уже 918 млн грн. Если разделить на 254 тыс., возможно, получается не такая большая сумма на каждого участника боевых действий за эти пять с половиной лет. Но в целом это очень существенная адресная негосударственная помощь", - подчеркнул Руденко.

По его словам, сейчас в программе принимают участие сотни ФЛП и десятки всеукраинских сетей, в частности "Эпицентр", "Фокстрот", "Фуршет", сеть заправок "WOG".

Руденко отметил, что по всей территории Украины есть региональные представительства объединения "Українці-Разом"в которых участникам боевых действий помогают получить карточку.

Кроме того, при его словам, принять участие в программе может любой партнер, поскольку карточка унифицирована, технически адаптируется к любому бизнесу в Украине.

Теги: #соцкарточки #убд #ато
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