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13:25 10.12.2020

Ряд украинских компаний и организаций подписали антикоррупционный меморандум Глобального договора ООН в Украине

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Ряд украинских компаний и организаций подписали антикоррупционный меморандум Глобального договора ООН в Украине

Ряд украинских организаций и предприятий подписали меморандум о совместных действиях по антикоррупции, сообщается на сайте Глобального договора (ГД) ООН в Украине в четверг.

Согласно сообщению, подписание меморандума состоялось в рамках инициированной ГД ООН в Украине Антикоррупционной недели в Украине, проходящей 7-11 декабря.

Подписав меморандум, участники задекларировали свои намерения совместно работать над предотвращением и преодолением коррупции в Украине на всех уровнях, а также обязались способствовать прозрачности и противодействию коррупции в своей деловой практике и внедрять эффективные внутренние процессы для предотвращения всех проявлений коррупции, указывается в сообщении.

Свои подписи под документом поставили представители профильных организаций, больших и малых бизнес-компаний, а также все заинтересованные организации, работающие над предотвращением и преодолением коррупции. Среди подписантов – ГД ООН в Украине, ОО "Стоп коррупции", "Nationality Club", "Украинская бизнес-ассоциация", "Ассоциация экспертов по устойчивому развитию", ДП "Капарол Украина", ДП "ИНФОТЕХ", BASF Ukraine, АО "Фармак", ООО "ДТЭК", ООО "Кернел", ООО "Скания Украина", НЭК "Укрэнерго", Фонд энергоэффективности.

По словам генерального директора ГД ООН в Украине Татьяны Сахарук, меморандум является первым шагом к объединению разных стейкхолдеров в Украине в противодействии коррупции в рамках международной программы "Коллективные действия по антикоррупции".

"На протяжении, по крайней мере, трех лет мы станем площадкой для совместных действий в сфере антикоррупции", – отметила она.

По мнению генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, подписание меморандума – это важная инициатива, создающая дополнительные возможности для снижения уровня коррупции в стране.

"Прогресс в борьбе с коррупцией позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы, восстановить экономику. Прозрачная бизнес-среда в Украине – это важнейшее условие для принятия решений об инвестициях, о развитии бизнеса ", – приводит его слова пресс-служба ДТЭК после подписания меморандума.

Со своей стороны, в ДТЭК отметили, что в обязательства подписантов меморандума входит, в частности, честное и прозрачное осуществление хоздеятельности, гарантирование безопасных и здоровых условий труда, обеспечение осторожности при обращении с отходами, активное способствование прозрачности отрасли.

Теги: #бизнес #коррупция #оон #меморандум
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