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12:49 10.12.2020

В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

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В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2 сообщено о подозрении четырем лицам, которые похитили мужчину и требовали $800 тыс.

"Согласно материалам следствия, четверо злоумышленников под видом деловой встречи выманили мужчину в условленное место. Встретившись, похитители завладели автомобилем потерпевшего, а его силой поместили на заднее сиденье и увезли в неизвестном направлении", - сообщает в четверг прокуратура Киева.

Установлено, что потерпевшим является юрист одной из столичных компаний, похитители требовали с него $800 тыс. несуществующего долга.

Правоохранители разыскали вышеуказанный автомобиль и задержали 4 лиц, которые незаконно удерживали мужчину.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, причетом к совершению преступления.

Теги: #киев #правоохранители #юрист #похищение
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