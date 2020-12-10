События

12:24 10.12.2020

В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации - опрос

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В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, насколько серьезна проблема дискриминации в украинском обществе, 18,2% ответили, что проблема очень серьезная, 43,1% - проблема в целом серьезная, но есть более важные проблемы, 20,5% - это вообще не проблема, а 18,3% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, приходилось ли респондентам лично сталкиваться с проявлением дискриминации, 6,5% ответили, что приходилось и очень часто, 26,5% - приходилось иногда, 53,5% - не приходилось, а 13,5% затруднились ответить на вопрос.

Что касается оценки признаков, по которым чаще всего дискриминируют людей в Украине, то 40,2% отпрошенных ответили, что это возраст, 38% - инвалидность, 26,3% - сексуальная ориентация, 25,9% - состояние здоровья, 24,2% - имущественное положение, 22,5% - пол, 21,3% - национальность, 16,7% - политические взгляды, 15,9% - религиозные взгляды, 13,7% - статус переселенца, 11,1% - место проживания, 8,5% - семейное положение и 6,3% - гражданство.

Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании с 6 по 19 октября 2020 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #деминициативы #дискриминация #опрос
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