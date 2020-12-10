События

11:53 10.12.2020

Подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования 3 женщин в Киеве предстанет перед судом – прокуратура

1 мин читать
Подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования 3 женщин в Киеве предстанет перед судом – прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина по подозрению в изнасиловании двух и покушения на изнасилование трех женщин, сообщает прокуратура Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы. Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Для достижения преступной цели, злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосу. Таким образом, мужчина изнасиловал двух пострадавших, в трех следующих эпизодах женщинам удалось вырваться и убежать.

По результатам ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Теги: #киев #изнасилование #прокуратура
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 10.12.2020
В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

11:22 10.12.2020
Автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, погибли два человека – полиция Киева

Автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, погибли два человека – полиция Киева

10:34 10.12.2020
В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

15:06 09.12.2020
У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

12:39 09.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1728 новых случаев COVID-19, в том числе у 71 медика

В Киеве за сутки выявлены 1728 новых случаев COVID-19, в том числе у 71 медика

20:55 08.12.2020
Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Саркози к 4 годам тюрьмы, 2 из них условно

Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Саркози к 4 годам тюрьмы, 2 из них условно

11:02 08.12.2020
В Киеве за сутки 1475 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

В Киеве за сутки 1475 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 23 человека

08:50 08.12.2020
На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

05:31 08.12.2020
В Киеве установили 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

В Киеве установили 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

20:36 07.12.2020
ВАКС отменил постановление о прекращении расследования в отношении экс-первого вице-премьера

ВАКС отменил постановление о прекращении расследования в отношении экс-первого вице-премьера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

В ВСУ у 203 человек за сутки подтвердили COVID-19 – командование Медсил

В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

Российский суд в оккупированном Крыму заочно приговорил Ислямова к 19 годам строгого режима

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 13 903 человека – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации - опрос

США призывают РФ освободить украинского политзаключенного Марченко - посольство

Более четверти украинцев не поддерживают амнистию за преступления на Донбассе - опрос

Четверть украинцев видит ухудшение ситуации с обеспечением в Украине прав человека - опрос

Почти четверть украинцев считают обращение в СМИ наиболее эффективным способом защиты прав человека в Украине - опрос

Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

В ВСУ у 203 человек за сутки подтвердили COVID-19 – командование Медсил

Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

Российский суд в оккупированном Крыму заочно приговорил Ислямова к 19 годам строгого режима

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 13 903 человека – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА