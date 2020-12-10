Подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования 3 женщин в Киеве предстанет перед судом – прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина по подозрению в изнасиловании двух и покушения на изнасилование трех женщин, сообщает прокуратура Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы. Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Для достижения преступной цели, злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосу. Таким образом, мужчина изнасиловал двух пострадавших, в трех следующих эпизодах женщинам удалось вырваться и убежать.

По результатам ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.