События

11:43 10.12.2020

Более четверти украинцев не поддерживают амнистию за преступления на Донбассе - опрос

2 мин читать

25,8% украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на востоке Украины, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, 4,5% заявили, что поддерживают амнистию всех участников конфликта за все время, 18,6% - всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления, 2,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, которые осуществили какие-либо преступления за время конфликта, 8,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления, 2,8% - всех участников вооруженных формирований за любые преступления за все время конфликта, 7,1% - всех участников вооруженных формирований, но не за тяжкие преступления, 25,8% - не поддерживают никаких вариантов амнистии, а 30,4% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, как респонденты относятся к применению пыток к врагу во время вооруженного конфликта, 38,6% ответили, что нельзя, так как это не разрешает закон, 35,7% - нельзя, так как это противоречит принципам гуманности, 8,8% - можно, цель оправдывает средства, если необходимо добыть информацию, 6,6% - можно, так как это адекватный ответ на действия врага, а 15,4% - затруднились ответить.

Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании с 6 по 19 октября 2020 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #деминициативы #амнистия #опрос
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 10.12.2020
В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации - опрос

В Украине чаще всего дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации - опрос

11:42 10.12.2020
Четверть украинцев видит ухудшение ситуации с обеспечением в Украине прав человека - опрос

Четверть украинцев видит ухудшение ситуации с обеспечением в Украине прав человека - опрос

11:41 10.12.2020
Почти четверть украинцев считают обращение в СМИ наиболее эффективным способом защиты прав человека в Украине - опрос

Почти четверть украинцев считают обращение в СМИ наиболее эффективным способом защиты прав человека в Украине - опрос

11:20 04.12.2020
Почти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию заболевших - соцопрос

Почти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию заболевших - соцопрос

20:29 02.12.2020
Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

10:27 02.12.2020
Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

14:51 30.11.2020
Больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО, волонтерам, армии и врачам – опрос

Больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО, волонтерам, армии и врачам – опрос

14:01 30.11.2020
Почти две трети украинцев считает, что страна не сможет сама справиться с эпидемией COVID-19 – опрос

Почти две трети украинцев считает, что страна не сможет сама справиться с эпидемией COVID-19 – опрос

14:36 27.11.2020
Украинцы поддерживают большинство карантинных ограничений, введенных правительством весной 2020г – опрос

Украинцы поддерживают большинство карантинных ограничений, введенных правительством весной 2020г – опрос

11:56 27.11.2020
В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

В ВСУ у 203 человек за сутки подтвердили COVID-19 – командование Медсил

В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

Российский суд в оккупированном Крыму заочно приговорил Ислямова к 19 годам строгого режима

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 13 903 человека – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве четыре злоумышленника похитили юриста и требовали $800 тыс. прокуратура

США призывают РФ освободить украинского политзаключенного Марченко - посольство

Подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования 3 женщин в Киеве предстанет перед судом – прокуратура

Автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, погибли два человека – полиция Киева

Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

В ВСУ у 203 человек за сутки подтвердили COVID-19 – командование Медсил

В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

Российский суд в оккупированном Крыму заочно приговорил Ислямова к 19 годам строгого режима

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 13 903 человека – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА