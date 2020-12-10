События

11:42 10.12.2020

Четверть украинцев видит ухудшение ситуации с обеспечением в Украине прав человека - опрос

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Каждый четвертый украинец (25,8% опрошенных) считает, что за последний год ситуация с обеспечением в Украине прав человека и основоположных свобод ухудшилась, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, 83,9% респондентов заявили, что для наиболее важной ценностью для прав человека является свобода, 72,5% - справедливость, 63,5% - безопасность, 60,4% - достоинство, 56,8% - ответственность, 56,5% - равенство, 53,2% - свободное развитие личности, 48,1% - законопослушность, 48% - порядок и 46,5% - материальное обеспечение.

Среди наиболее важных прав человека 80,2% респондентов выбрали право на жизнь, 58,7% - право на социальное обеспечение, 54,6% - право на свободу и личную неприкосновенность, 53,7% - право на справедливый суд, 52,5% - право на труд, 51,5% - право на образование, 50,8% - право на жилье, 45,3% - право самому распоряжаться собственной судьбой, 44,2% - право на достойный уровень жизни для себя и семьи, 41,6% - свобода мысли, совести и религии.

Что касается соблюдения прав человека в Украине, то по 5-балльной шкале соблюдение культурных прав респонденты оценили на 3,2 балла, политических прав – 3,12 баллов, гражданских прав и свобод – 2,91 балл, экологических прав – 2,46 баллов, социальных и экономических прав – 2,46 баллов.

Относительно изменений в обеспечении в Украине прав человека и основоположных свобод за последний год, 5% респондентов ответили, что ситуация изменилась в лучшую сторону, 25,8% - ситуация ухудшилась, 18% - считают, что с одними правами ситуация стала лучше, а с другими хуже, 35,7% - практически ничего не поменялось, 15,6% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проведено 6-19 октября 2020 года Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #деминициативы #права_человека #опрос
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