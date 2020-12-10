Почти четверть украинцев считают обращение в СМИ наиболее эффективным способом защиты прав человека в Украине - опрос

23,3% украинцев считают обращение в средства массовой информации наиболее эффективным способом защиты прав человека в Украине, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, были ли ситуации, когда права респондентов или их близких нарушались, 8,8% ответили, что нарушаются постоянно, 20% - нарушения иногда происходят, 19% - нарушения происходят эпизодически (1-2 раза), 35,9% - нарушений не происходило, а 16,4% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, лишь 19,3% опрошенных заявили, что старались в случае нарушения прав защищать их, и в большинстве случаев это получалось, 40,7% - старались защищать, но в большинстве случаев попытки были тщетны, а 40% - не старались защищать свои права.

Что касается защиты прав человека в Украине, то 23,3% считают наиболее эффективным способом обращение в средства массовой информации, 20,9% - обращение в суд, 19,6% - обращение в Европейский суд по правам человека, 16% - обращение к родственникам и поиск нужных знакомств, 15,4% - обращение в полицию, 14,3% - обращение в прокуратуру, 13,1% - обращение в международные организации, 12,8% - обращение к адвокатам, 3,7% - решать все собственными силами, в частности с применением оружия, если необходимо, а 21,5% считаю, что вообще нет способов защитить свои права.

Исследование проведено с 6 по 19 октября 2020 года Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.