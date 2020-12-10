События

11:22 10.12.2020

Автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, погибли два человека – полиция Киева

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Автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, погибли два человека – полиция Киева

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе, в результате которого водитель и женщина-пассажир автомобиля погибли на месте.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на улице Олекси Тихого.

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля "Равон", который двигался в направлении Чоколовского бульвара, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии 37-летний водитель и 31-летняя пассажирка погибли на месте", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #жертвы #дтп
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