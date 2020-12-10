Скончался глава администрации Госспецслужбы транспорта генерал-лейтенант ВСУ Мальков – Минобороны

В четверг ушел из жизни генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, глава администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Иванович Мальков, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С 2000 года Начальник железнодорожных войск Украины. Основатель и первый глава администрации Государственной специальной службы транспорта (2004г). С ним связаны и ассоциируются развитие и успехи службы. Настоящий офицер, порядочный и честный человек", - говорится в сообщении на странице Минобороны в соцсети Фейсбук.

Министр обороны Украины, руководство и коллектив министерства, личный состав Государственной специальной службы транспорта и Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Малькова.