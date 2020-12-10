В ВСУ у 203 человек за сутки подтвердили COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 203 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 10 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3 055 человек", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 203 новых случая заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 184 человека:

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 499 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 8577 человек, летальных случаев - 30.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 903 человека, умерли 266 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.