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10:34 10.12.2020

В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

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В Киеве рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 1 899 человек - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки еще у 1 899 человек выявили коронавирус, 27 жителей умерли, 444 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1899 человек. 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437", - написал Кличко на странице в Facebook.

Так, заболели 1069 женщин, 722 мужчины, 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет. Также коронавирус выявили у 51 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 138 человек, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

Мэр отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 356, в Дарницком - 315 и в Деснянском районе - 313 случаев.

"Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации. Относитесь сознательно правилам безопасности и к своему здоровью! При первых же симптомах оставайтесь дома и позвоните семейному врачу", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 903 человека, умерли 266 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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