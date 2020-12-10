Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

Правоохранители уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Сейчас следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастных к правонарушению.