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10:32 10.12.2020

Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

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Президенту НААН Украины сообщено о подозрении в получении взятки - полиция

Правоохранители уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Сейчас следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастных к правонарушению.

Теги: #президент #наан #коррупция
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