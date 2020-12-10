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08:27 10.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 13 903 человека – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 13 371 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 13 903 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 903 человека, умерли 266 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 993 человека; летальных случаев - 266; выздоровело 13 903 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 9 декабря зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом; 8 декабря в Украине было 10 811 новых случаев инфицирования, 7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай, 6 декабря было 11 590 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 858 714 человек, 14 470 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 465 021 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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