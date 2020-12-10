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Шмыгаль: "карантин выходного дня" - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны

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Шмыгаль: "карантин выходного дня" - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - рассказал Шмыгаль в комментарии изданию "Украинская правда"

По словам премьер-министра, целью "карантина выходного дня" было стабилизировать уровень заболеваемости коронавирусом без ущерба для экономики и без введения более жестких карантинных ограничений.

"Сейчас вот Латвия, кажется, от этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", - отметил Шмыгаль.

Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/10/7276448/

Теги: #карантин #украина #премьер
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