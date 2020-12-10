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06:55 10.12.2020

Сенат США проголосовал против резолюций, блокирующих продажу оружия ОАЭ на $23 млрд

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Сенат США проголосовал против резолюций, блокирующих продажу оружия ОАЭ на $23 млрд

Сенат США в среду отклонил резолюции, блокирующие продажу оружия Объединенным Арабским Эмиратам на сумму $23 млрд.

Согласно результатам голосования, обе резолюции, призванные блокировать продажу оружия ОАЭ, не получили простое большинство голосов. Одно голосование прошло с 46 высказавшимися "за" и 50 "против", второе - с 47 проголосовавших "за" и 49 "против".

Президент США Дональд Трамп в среду официально пригрозил наложить вето на усилия Конгресса по блокированию его планов по продаже оружия ОАЭ.

В заявлении Белого дома отмечается, что продажи напрямую поддерживают внешнюю политику США и цели национальной безопасности, "позволяя ОАЭ сдерживать растущее агрессивное поведение Ирана и угрозы" после его недавнего мирного соглашения с Израилем.

В прошлом месяце администрация США уведомила Конгресс о том, что одобрила продажу ОАЭ до 50 самолетов F-35 на сумму $10,4 млрд, до 18 беспилотников MQ-9B на сумму $2,97 млрд и пакета боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" на сумму $10 млрд.

Сенаторы Роберт Менендес, Крис Мерфи и Рэнд Пол внесли резолюции о блокировании продажи. Законодатели выразили обеспокоенность тем, что продажа оружия ОАЭ может привести к тому, что американские технологии будут переданы Китаю, а также могут подорвать военное преимущество Израиля в регионе.

В 2019 году Конгресс проголосовал за блокирование продаж оружия Саудовской Аравии и ОАЭ на фоне убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашкаджи. Однако тогда не хватило голосов законодателей, чтобы преодолеть вето, наложенное президентом на законопроект.

Теги: #сша #вооружение #резолюции #оаэ
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