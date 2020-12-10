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05:19 10.12.2020

Байден предложит кандидатуру Кэтрин Тай на пост торгового представителя США – СМИ

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Байден предложит кандидатуру Кэтрин Тай на пост торгового представителя США – СМИ

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, выдвинет кандидатуру главного советника по торговым вопросам в комитете по методам и средствам палаты представителей Кэтрин Тай на пост торгового представителя США, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что демократы в Конгрессе США поддерживают кандидатуру Тай. Они подчеркивают, что Тай не только свободно говорит по-китайски, но и обладает опытом переговорщика.

Кроме того, Тай семь лет проработала юристом в офисе торгового представителя США, занимаясь вопросами торговых соглашений с Китаем.

СМИ добавляет, что если кандидатура Тай будет утверждена, то она как американка азиатского происхождения станет "первой цветной женщиной", исполняющей эту роль

Теги: #представитель #сша #байден #кандидатура
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