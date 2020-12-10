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04:15 10.12.2020

ЕС и Великобритания до воскресенья определят, есть ли шанс на соглашение по Brexit – СМИ

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ЕС и Великобритания до воскресенья определят, есть ли шанс на соглашение по Brexit – СМИ

Британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до ближайшего воскресенья определить, есть ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

В сообщениях отмечается, что в ближайшие дни переговорщики продолжат консультации. "Есть соглашение о том, что до воскресенья следует принять четкое решение относительно перспектив переговоров", - сказал собеседник британских журналистов.

Кроме того, Джонсон и фон дер Ляйен по итогам многочасовых переговоров, завершившихся в ночь на четверг, констатировали, что пока Великобритания и ЕС не могут преодолеть ряд спорных вопросов, сообщают британские СМИ.

В настоящее время близок к завершению так называемый переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Стороны пытаются договориться о принципах, на которых будут выстраивать отношения с начала 2021 года, когда Brexit станет реальностью.

 

 

Теги: #соглашение #ес #брексит #британия
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