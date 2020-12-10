Суд по избранию меру пресечения Януковичу по "делу Майдана" перенесен на 12 часов четверга из-за неявки адвокатов, Януковичу определят бесплатного защитника

Печерский районный суд Киева в ночь на четверг перенес заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в "деле Майдана" из-за неявки стороны защиты, Януковичу будет предоставлен бесплатный адвокат.

После трехчасового перерыва в заседании защита Януковича не явилась на заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения. Представители обвинения указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли, а в отсутствии адвокатов продолжать слушание нельзя.

Суд поставил на обсуждение вопрос привлечения бесплатного адвоката Януковичу для следующего заседания, на что прокурор в процессе Алексей Донской заметил, что это будет способствовать явке защитников по договору.

По мнению суда, защитники Яуковича "фактически самоустранились" от исполнения свих обязанностей.

Определением суда Януковичу поручено назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский суд на 12 часов 10 декабря для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада"

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.