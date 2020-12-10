COVID-19, бюджет союза, защита климата будут главными пунктами саммита ЕС - глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении европейским лидерам на саммит ЕС 10-11 декабря на первое место в предстоящей повестке выдвинул борьбу против пандемии COVID-19.

"Что касается пандемии COVID-19, мы приветствуем положительные изменения в отношении вакцин. Однако это не означает, что пандемия закончилась. Теперь мы можем активизировать нашу подготовку к развертыванию и распространению вакцин. Мы должны продолжать наши усилия по координации тестирования и отмене ограничений, в том числе на поездки, когда это позволяет эпидемиологическая ситуация", - написал Мишель в письме, опубликованном в среду на сайте Европейского совета.

Он также выразил уверенность, что главы государств и правительств-стран ЕС смогут на этот раз договориться по пакету семилетнего бюджета ЕС и фонда восстановления экономики после пандемии.

Председатель Евросовета сообщил, что дневное заседание лидеров ЕС в четверг будет посвящено климатическим изменениям. "Мы достигли договоренности о повышении целевого показателя сокращения выбросов (парниковых газов), как минимум, на 55% к 2030 году. Работа над оптимальным способом достижения этой амбициозной цели идет полным ходом. Это было бы крупным достижением и подкрепило бы наши претензии на ведущую роль в борьбе с изменением климата", - отметил Мишель.

Рабочий ужин, продолжил он, предполагается посвятить международной повестке.

"После выборов наши отношения с США войдут в новую фазу, и мы должны заложить основу для прочного и равноправного партнерства", - подчеркнул глава Евросовета.

Он также напомнил, что согласно октябрьской договоренности европейских лидеров, они вернутся к обсуждению отношений с Турцией.

На второй день встречи, 11 декабря, будет обсуждаться "южное соседство" Европейского союза. "Это ключевой регион для наших стратегических интересов, и мы должны изучить, как его возродить и придать ему новое измерение", - пояснил Мишель.

Затем участники саммита будут обсуждать вопросы безопасности. По словам главы Евросовета, террористические нападения последних нескольких недель только укрепили решимость государств-членов ЕС совместно бороться с терроризмом, радикализацией и насильственным экстремизмом.

Встреча, сообщил Мишель, завершится саммитом еврозоны с участием председателей Европейского центрального банка и Еврогруппы. "Это даст нам возможность обсудить экономическую ситуацию и дать дальнейшие рекомендации относительно банковского союза и союза рынков капитала", - написал он.

Председатель Европейского совета в своем письме лидерам ЕС в последнюю очередь упомянул отношения с Великобританией, переговоры о которых продолжаются. "Нет намерения планировать дискуссию по этому вопросу. Председатель (Евро)комиссии проинформирует нас о состоянии дел", - объяснил Мишель.