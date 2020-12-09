Дело "Роттерам+" остановлено, материалы изучаются – руководители антикоррупционных органов

Антикоррупционные органы безрезультатно просили Офис генерального прокурора заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Когда еще не было отменено постановление о закрытии дела, у нас был разговор, что если постановление будет отменено, а мы такую возможность допускали, то логично было бы сменить прокурора… Мы говорили о том, чтобы сменить прокурора (по делу "Роттердам+" - ИФ) и мы письменно об этом просили Офис генпрокурора, так как сегодня генеральный прокурор фактически исполняет обязанности руководителя САП. Но, к сожалению, результата мы не получили", - рассказал Сытник в эфире 24 канала в среду вечером.

Говоря о ситуации вокруг закрытия прокурором дела, он отменил: "Было понимание, что мы двигаемся в направлении суда, а тут ночью детектив заходит в реестр и видит, что дело уже закрыто".

По словам Сытника, в настоящее время расследование дела остановлено. Также, как подчеркнул он, по делу не выполнены все международно-правовые поручения.

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук также обратил внимание на то, что решение об отстранении прокурора-руководителя группы, принимает генпрокурор. "Второй вариант- прокурор является независимым в своей оценке доказательств по любому делу. В данном случае прокурор принял такое решение", - сказал и.о. руководителя САП.

Он также уточнил, что есть два противоречащих друг другу решения суда относительно обоснованности закрытия дела. "Сейчас дело остановлено, материалы изучаются", - добавил он.