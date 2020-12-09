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23:10 09.12.2020

Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ в части антикоррупционного законодательства и предоставила ряд конкретных рекомендаций

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Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ в части антикоррупционного законодательства и предоставила ряд конкретных рекомендаций

Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

Соответствующая информация размещена на сайте ВК. Мнение было подготовлено по срочной процедуре и касается последствий этого решения в отношении антикоррупционного законодательства.

В документе отмечается, что Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством права, но также и уважает Конституцию и конституционное правосудие. "Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения. В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности должен принимать решения, которые в целом соответствуют собственной судебной практике. Еще более важно то, что Конституционный суд должен решать в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции», - говорится в документе.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.

Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе". "В частности, важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, и предусмотреть в законе соответствующие санкции для государственных служащих, включая судей и прокуроров за заведомо ложные декларации или за их неподачу", - говорится в документе.

На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения: Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.

Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции проверять декларации, то все полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы решения Конституционного суда.

Что касается полномочий этого агентства по отношению к судьям, то в законе могут быть предусмотрены дополнительные гарантии с целью защиты от возможных злоупотреблений.

Независимость Агентства на практике и общественный контроль за его деятельностью должны быть улучшены в соответствии с рекомендациями GRECO; Некоторые следственные полномочия Агентства могут быть сформулированы более точно и в узком смысле, или могут быть предусмотрены специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении судей.

Для того, чтобы оградить судей от возможных злоупотреблений со стороны Агентства, закон может предусматривать для надзора за деятельностью Агентства в отношении судей либо форму механизма рассмотрения жалоб, или форму регулярных отчетов Агентства в соответствующий судебный орган.

По последнему пункту остается вопрос, какой судебный орган должен осуществлять надзор по отношению к Агентству (в том, что касается финансовых деклараций судей). Поскольку украинская законодательная власть рассматривает возможность создания механизма рассмотрения жалоб, эта роль может быть возложена на суд. Поскольку украинское законодательство рассматривает возможность введения обязательства для Агентства периодически представлять отчет о своей деятельности по отношению к судьям, то Высшая квалификационная комиссия судей будет наиболее подходящим органом для выполнения этой роли в украинском контексте по причине существующих полномочий по проверке заявлений о честности судей. Тем не менее, это решение возможно только тогда, когда ВККС будет восстановлена и только если она состоит из профессиональных, честных и независимых членов, согласно рекомендациям Заключения Венецианской комиссии от октября 2020 г. Поэтому восстановление ВККС является приоритетом. Что касается судей Конституционного суда, законом может быть предусмотрен иной механизм надзора за деятельность Агентства в их отношении.

 

Теги: #ксу #венецианская_комиссия #украина
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