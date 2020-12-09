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22:48 09.12.2020

Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США - вице-президент Пенс

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Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США - вице-президент Пенс

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая утверждает приоритет национальных интересов в космической сфере и первостепенное значение космоса для страны.

"Я с радостью сообщаю, что президент подписал новую директиву, которая содержит указания для исполнительной власти относительно какой бы то ни было деятельности в космосе, и в которой подчеркивается, что космос имеет приоритетное значение для национальной безопасности нашей страны", - сказал вице-президент США Майк Пенс на заседании Национального космического совета.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал директиву о начале создания нового рода войск в США - космических сил.

Теги: #президент #сша #космос #директива
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