Переговоры о достижении мира на Донбассе могли бы продвигаться значительно результативнее, если бы РФ была в этом заинтересована - Костин

Российская Федерация не заинтересована в продвижении переговорного процесса по установлению мира на Донбассе, заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат Андрей Костин.

"Видимо, сохранение этого состояния на сейчас, на сегодня, является их позицией. Если бы они хотели, то ситуация могла продвигаться значительно быстрее", - рассказал Костин в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером

Украинский представитель в ТКГ добавил, что Россия ведет себя в переговорах очень цинично, прибегая к элементам шантажа. В качестве примера он привел ситуацию, когда с обеих сторон линии разграничения в Донбассе было все подготовлено для открытия двух новых КПВВ, согласно решению лидеров "Нормандской четверки" на саммите в Париже, но в гуманитарной рабочей группе ТКГ представители РФ создали препятствия открытию, поставив это вопрос в зависимость от политических договоренностей. Такая же ситуация сложилась и с взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Он отметил, что Нормандский переговорный формат является самым эффективным в принятии принципиальных решений. В частности, достижение договоренностей о прекращении огня является результатом совместных усилий Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Представитель Украины в ТКГ не исключил встречи на уровне политических советников лидеров государств "Нормандской четверки".