События

21:56 09.12.2020

В Израиле вакцинация от COVID-19 начнется в конце декабря – Нетаньяху

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В Израиле вакцинация от COVID-19 начнется в конце декабря – Нетаньяху

В Израиле вакцинация от коронавируса COVID-19 стартует 27 декабря, ежедневно вакцину смогут получать 60 тыс. жителей страны, объявил в среду израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Первые вакцины будут введены 27 декабря", - цитирует израильская газета "Едиот ахронот" слова Нетаньяху.

"Израиль готов ежедневно предоставлять вакцину 60 тыс. жителям", - отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на получение вакцины, необходимо продолжать придерживаться ограничений, введенных для борьбы с COVID-19.

По данным газеты, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в свою очередь добавил, что " в ближайшие недели вакцину смогут получить сотни тысяч жителей Израиля".

По его словам, жители страны, прошедшие вакцинацию, получат "зеленые карты", дающие право на свободное передвижение без обязательной изоляции.

Как сообщает "Едиот ахронот", Эдельштейн заявил о необходимости придерживаться ограничений на массовые собрания до того, как все пройдут вакцинацию, особенно перед Ханукой - еврейским праздником, начало которого в этом году приходится на вечер 10 декабря.

8 декабря издание Times of Israel сообщило, что 10 декабря Израиль получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. В партии будет около 100 тыс. доз.

Израильские СМИ отмечают, что задача первой поставки - посмотреть на практике, как обстоят дела с транспортировкой и хранением вакцины. Она требует хранения при температуре -70 градусов по Цельсию, и использовать ее необходимо в течение пяти дней после разморозки.

Израиль подписал соглашение с компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса COVID-19 в ноябре. Создатели заявляют, что ее эффективность действия составляет 95%.

Всего в Израиле с начала пандемии коронавируса выявили почти 350 тыс. заражений, более 2,9 тыс. инфицированных скончались. При этом, свыше 331 тыс. жителей страны переболели коронавирусной инфекцией.

Теги: #вакцинация #начало #коронавирус #израиль
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