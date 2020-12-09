События

21:52 09.12.2020

Суд в среду не избрал меру пресечения Януковичу по "делу Майдана"

2 мин читать
Суд в среду не избрал меру пресечения Януковичу по "делу Майдана"

Печерский районный суд Киева в среду не рассмотрел по сути ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в "деле Майдана", обе стороны в течение дня заявляли ходатайства.

В ходе судебного заседания прокуроры заявили отвод защитнику, адвокату Александру Горошинскому. Горошинский попросил время для подготовки своих аргументов, после чего был объявлен перерыв. Затем, после ознакомления с материалами отвода, адвокат указал, что в ходатайстве о его отводе содержатся материалы, которые не базируются на достоверных фактах.

Суд отказал в удовлетворении заявления об отводе адвоката, после чего защита заявила отвод прокурорам, мотивируя предвзятостью прокуроров в процессе.

В отводе прокуроров суд также отказал. После этого сторона обвинения попросила о привлечении к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Януковича представителя потерпевшей стороны. Суд допустил представителя к участию в процессе с определенными ограничениями.

Также в ходе заседания прокуроры попросили суд о привлечении ряда документов, которые являются доказательствами по делу. Защита обратила внимание на то, что новые материалы должны быть открыты всем участникам процесса, также должно быть дополнено ходатайство об избрании меры пресечения. "Это просто обновленная информация по розыску, что он (Янукович) не пересекал границу, никаких новых обстоятельств нет… Это подтверждение, что Янукович находится в розыске на сегодняшний день", - пояснил прокурор в процессе Алексей Донской.

Суд приобщил документы к материалам дела. Адвокаты попросили суд время для ознакомления с новыми материалами для подготовки позиции защиты.

После уточнения суда, есть ли еще ходатайства у стороны защиты, адвокат Виталий Сердюк сказал, что у защиты есть еще 17 заявлений и ходатайств.

Сердюк заявил ходатайство о привлечении потерпевших к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения.

Кроме того, защита Януковича заявила ходатайство о допросе целого ряда лиц из числа бывших высокопоставленных чиновников, экс-руководства милиции, а также представителей на то время оппозиции. Суд приобщил ходатайство к материалам дела, но в допросе свидетелей отказал.

Также суд отказал защите в участии Януковича в заседании в режиме видеосвязи.

Заседание длилось около 7 часов, после чего суд объявил трехчасовой перерыв для ознакомления защиты с приобщенными прокуратурой материалами. Трансляция судебного заседания ведется на ютюб-канале "Судова влада".

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Теги: #украина #суд #янукович
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 09.12.2020
Ковалив и посол Великобритании обсудили вопросы активизации торговых отношений и инвестиций

Ковалив и посол Великобритании обсудили вопросы активизации торговых отношений и инвестиций

19:15 09.12.2020
УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

17:09 09.12.2020
Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

16:31 09.12.2020
Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

16:07 09.12.2020
Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году

Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году

15:46 09.12.2020
Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

13:36 09.12.2020
Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

13:24 09.12.2020
Украина получит EUR640 млн от ЕИБ на реализацию проектов в области инфраструктуры и транспорта

Украина получит EUR640 млн от ЕИБ на реализацию проектов в области инфраструктуры и транспорта

11:41 09.12.2020
Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

Украина и Германия продолжат сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса до 2023 года - Минэкономики

11:24 09.12.2020
Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

ПОСЛЕДНЕЕ

В Израиле вакцинация от COVID-19 начнется в конце декабря – Нетаньяху

Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Труханов получил положительный тест на COVID-19

Во Львовской области ученик на уроке распылил газовый баллончик, из школы были эвакуированы 400 человек

Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА