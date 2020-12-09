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21:14 09.12.2020

Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

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Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы", сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в среду вечером.

Среди прочего, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, предусматривающий проведение 26 апреля 2021 в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий.

Теги: #чернобыль #зеленский #годовщина
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