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20:50 09.12.2020

Труханов получил положительный тест на COVID-19

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Труханов получил положительный тест на COVID-19

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - написал мэр Одессы на своей странице в Facebook.

Он добавил, что чувствует себя неплохо, и будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

"Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавирусу. Ещё раз прошу одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!", - подытожил Труханов.

 

Теги: #коронавирус #тест #труханов
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