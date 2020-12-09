Труханов получил положительный тест на COVID-19

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем будет находиться на самоизоляции.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата", - написал мэр Одессы на своей странице в Facebook.

Он добавил, что чувствует себя неплохо, и будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

"Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавирусу. Ещё раз прошу одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!", - подытожил Труханов.