События

20:19 09.12.2020

Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

1 мин читать
Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

Верховная Рада будет работать во время локдауна в январе 2021 года, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"У меня пока нет окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время коронавируса ни разу не уходила на карантин. Действительно, мы меняли график своей работы в начале (эпидемии – ИФ) коронавируса, мы больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний, но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимала Верховная Рада", - сказал Разумков в эфире 5 канала в среду вечером.

Согласно ранее утвержденному календарному плану, народные депутаты 4-8 января 2021 года работают в комитетах, 12-15 января, 19-22 январе – в режиме пленарных заседаний.

 

Теги: #работа #локдаун #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:33 09.12.2020
Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

19:57 09.12.2020
Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

19:41 09.12.2020
Гройсман: январский локдаун - это тупик

Гройсман: январский локдаун - это тупик

17:09 09.12.2020
Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

16:31 09.12.2020
Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

15:46 09.12.2020
Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

14:09 08.12.2020
Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

12:06 08.12.2020
КС возобновил заседания почти в полном составе

КС возобновил заседания почти в полном составе

10:39 08.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

18:50 07.12.2020
Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА