Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

Верховная Рада будет работать во время локдауна в январе 2021 года, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"У меня пока нет окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать, потому что Верховная Рада даже во время коронавируса ни разу не уходила на карантин. Действительно, мы меняли график своей работы в начале (эпидемии – ИФ) коронавируса, мы больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний, но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимала Верховная Рада", - сказал Разумков в эфире 5 канала в среду вечером.

Согласно ранее утвержденному календарному плану, народные депутаты 4-8 января 2021 года работают в комитетах, 12-15 января, 19-22 январе – в режиме пленарных заседаний.