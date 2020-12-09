События

20:16 09.12.2020

Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

2 мин читать
Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

В Министерстве обороны Украины сообщают, что их кадровые службы уполномочены провести собеседование с украинским журналистом, главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

"Данная деятельность Министерства осуществляется в плановом порядке и публичная форма приглашения для кого-либо не является условием ургентного порядка рекрутинга… Кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020г, приглашает Юрия Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", - говорится в обнародованном пресс-службой Минобороны в среду вечером сообщении.

Среди достоинств, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должно быть честность и настрой на конструктив.

"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны ("Министерство обороны ... перестало выходить на связь") не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны также добавили, что "с интересом ознакомились с программным постом соискателя", в котором он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.

"В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #минобороны #бутусов
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:54 08.12.2020
Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

14:07 04.12.2020
Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

09:51 01.12.2020
Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

21:46 28.11.2020
ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

ГАХК "Артем" получит 49 млн грн из госбюджета-2021 на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение авиационных ракет

18:04 26.11.2020
"Голос" инициирует отставку Тарана с поста министра обороны

"Голос" инициирует отставку Тарана с поста министра обороны

17:08 26.11.2020
Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar - Хомчак

Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar - Хомчак

13:46 20.11.2020
Российские наемники нарушили режим тишины возле Шум и Каменки – Минобороны Украины

Российские наемники нарушили режим тишины возле Шум и Каменки – Минобороны Украины

11:31 12.11.2020
Таран получил отрицательный тест на Covid-19 и приступил к выполнению обязанностей – Минобороны Украины

Таран получил отрицательный тест на Covid-19 и приступил к выполнению обязанностей – Минобороны Украины

03:44 06.11.2020
Глава Минобороны США подготовил заявление об отставке

Глава Минобороны США подготовил заявление об отставке

17:42 28.10.2020
Уруский: Минобороны согласовывает "последние штрихи" контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Ан-178

Уруский: Минобороны согласовывает "последние штрихи" контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов Ан-178

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Рада будет работать во время локдауна в январе – Разумков

Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 во вторник – Разумков

Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Украина решила проблему допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения – Кулеба

Израиль после неудачной миссии на Луну хочет отправить туда новый космический аппарат

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА