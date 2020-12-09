Кадровая служба Минобороны приглашает журналиста Бутусова в четверг для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий

В Министерстве обороны Украины сообщают, что их кадровые службы уполномочены провести собеседование с украинским журналистом, главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

"Данная деятельность Министерства осуществляется в плановом порядке и публичная форма приглашения для кого-либо не является условием ургентного порядка рекрутинга… Кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020г, приглашает Юрия Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", - говорится в обнародованном пресс-службой Минобороны в среду вечером сообщении.

Среди достоинств, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должно быть честность и настрой на конструктив.

"Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны ("Министерство обороны ... перестало выходить на связь") не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны также добавили, что "с интересом ознакомились с программным постом соискателя", в котором он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.

"В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробно ознакомлен с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.